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Nueva era para Tharsis: comienzan los trámites para retomar la extracción de oro, cobalto y cobre de sus históricas minas

Nueva era para Tharsis: comienzan los trámites para retomar la extracción de oro, cobalto y cobre de sus históricas minas

Tharsis Mining ha solicitado a la Junta de Andalucía la autorización ambiental necesaria para poner en marcha un proyecto de explotación de oro, cobalto y cobre en los yacimientos históricos de Tharsis, situados en esta Entidad Local Autónoma de Alosno. La iniciativa contempla 30 años de actividad en los términos municipales de Alosno, Puebla de Guzmán y El Cerro de Andévalo, dentro del expediente de Autorización Ambiental Unificada «Minas de Tharsis». La Junta ha acordado la apertura de un periodo de información pública de 30 días hábiles, a c

| etiquetas: tharsis , mina , oro , cobalto , cobre
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4 comentarios
3 1 0 K 49 actualidad
johel #1 johel *
¿Tharsis Mining no son los que han dejado unos preciosos pufos en forma de balsas toxicas, la han liado en la mina de La Zarza y en cuenca del Odiel?
1 K 27
jonolulu #2 jonolulu
#1 Seguro que también han dejado preciosos sobres
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#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 No, esa era la Tharsis Sulphur and Copper CL
es.wikipedia.org/wiki/Tharsis_Sulphur_and_Copper_Company_Limited
Comprada después por Cros creando La Compañía Española de Minas de Tharsis
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#4 Vamohacalmano
#1 Tharsis Mining es desde mi punto de vista la mejor minera que hay en nuestro país. Y es la única que no tiene detrás a First Quantum, a Sandfire y demás. Que oye, ojalá yo tuviera el convenio de Matsa pero...al cesar...
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menéame