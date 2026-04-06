Nueva era para Tharsis: comienzan los trámites para retomar la extracción de oro, cobalto y cobre de sus históricas minas

Tharsis Mining ha solicitado a la Junta de Andalucía la autorización ambiental necesaria para poner en marcha un proyecto de explotación de oro, cobalto y cobre en los yacimientos históricos de Tharsis, situados en esta Entidad Local Autónoma de Alosno. La iniciativa contempla 30 años de actividad en los términos municipales de Alosno, Puebla de Guzmán y El Cerro de Andévalo, dentro del expediente de Autorización Ambiental Unificada «Minas de Tharsis». La Junta ha acordado la apertura de un periodo de información pública de 30 días hábiles, a c