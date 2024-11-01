NotebookLM mejora con nuevas funcionalidades: tu profesor particular en el PC

Ya os comenté que en mi regreso a la universidad una de las herramientas de IA que más usaba (y mejores resultados me proporcionaba) era el NotebookLM de Google. De hecho me he convertido en un evangelizador suyo: se lo muestro a los profesores, compañeros de clase, clientes de la tienda… en mi casa a mis hijos y a mi esposa. Hace unos meses Google le puso algunas mejoras al NotebookLM y como siempre se me quedó una entrada a medias. Esta semana hay más novedades, así que aprovecho para hacer un repaso de lo que NotebookLM puede hacer