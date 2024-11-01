Las normas de contratación olvidadas para las azafatas en los Estados Unidos de los años 50, en imágenes (ENG)  

La azafata ideal era joven, soltera, esbelta y refinada de una manera muy concreta. Estas expectativas no eran presiones culturales tácitas ni vagas preferencias de la dirección. Se trataba de políticas formales y escritas, que se aplicaban de manera sistemática y sin excusas. A continuación, se analiza con detalle lo que exigían exactamente esas políticas y se recuerda hasta qué punto el valor profesional de una mujer se medía en su día según criterios que no tenían nada que ver con su capacidad para desempeñar el trabajo.