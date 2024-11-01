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Las normas de contratación olvidadas para las azafatas en los Estados Unidos de los años 50, en imágenes (ENG)

Las normas de contratación olvidadas para las azafatas en los Estados Unidos de los años 50, en imágenes (ENG)  

La azafata ideal era joven, soltera, esbelta y refinada de una manera muy concreta. Estas expectativas no eran presiones culturales tácitas ni vagas preferencias de la dirección. Se trataba de políticas formales y escritas, que se aplicaban de manera sistemática y sin excusas. A continuación, se analiza con detalle lo que exigían exactamente esas políticas y se recuerda hasta qué punto el valor profesional de una mujer se medía en su día según criterios que no tenían nada que ver con su capacidad para desempeñar el trabajo.

| etiquetas: azafatas , requisitos , estados unidos
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1 comentarios
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#1 mcfgdbbn3
Afortunadamente hemos evolucionado, aunque no todas las personas. :-(
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menéame