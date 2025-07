El nombre de Trump está en la lista de colaboradores del libro de cumpleaños de Epstein [New York Times]  

El Times descubrió que, al menos una vez antes, Trump había escrito a Epstein una nota de admiración. “Para Jeff: ¡Eres el mejor!”, reza una inscripción en un ejemplar del libro de Trump, "Trump: The Art of the Comeback", que pertenecía a Epstein. El mensaje, reseñado por The Times, está firmado por “Donald” y fechado en “octubre del 97”, el mes en que salió a la venta el libro. El Times también revisó una foto no divulgada anteriormente de Trump y Epstein con el cantante James Brown.