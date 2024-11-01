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Nómadas digitales, el caballo de Troya de la especulación inmobiliaria en las grandes ciudades del sur de Europa

Nómadas digitales, el caballo de Troya de la especulación inmobiliaria en las grandes ciudades del sur de Europa

Hablamos con Jorge Sequera, doctor en sociología y uno de los coordinadores del libro Nómadas digitales y precarización algorítmica (2026, Catarata).

| etiquetas: sequera , publicó , nómadas digitales , entrevista
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1 comentarios
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manzitor #1 manzitor
Nada, a promover colivings, cohousings y coworkings rurales para nómadas digitales, anda que no hay Soria y Cuenca para todos
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menéame