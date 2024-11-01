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Nómadas digitales, el caballo de Troya de la especulación inmobiliaria en las grandes ciudades del sur de Europa
Hablamos con Jorge Sequera, doctor en sociología y uno de los coordinadores del libro Nómadas digitales y precarización algorítmica (2026, Catarata).
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manzitor
Nada, a promover colivings, cohousings y coworkings rurales para nómadas digitales, anda que no hay Soria y Cuenca para todos
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