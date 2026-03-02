edición general
Nobel de la Paz merece Trump

La Bestia no se propone democratizar Venezuela o Irán, tampoco llevar allí la virtud histórica (que desconoce por temperamento e ignorancia), sino equilibrar las cuentas del petróleo y levantar ciudades indignas donde antes hubo pueblos dignos. Trump se comunica con el planeta mediante la invasión. Las suyas son invasiones que no se ganan y no se pierden, quedan con el tiempo convertidas en llagas recordando el embuste y la salvajada. Lo peor que le sucede al mundo ahora es este hombre sin solución ni soluciones.

Hasta cuando elmundo te llama bestia...buah...
¿Cómo que Nobel de la Paz? Alfred Nobel es un mindundi comparado con Donald Trump. Premio Trump de la Paz a partir de ahora. Qué no se vuelva a repetir.
Los de el inmundo no se han enterado que sus jefes están celebrando la guerra?
