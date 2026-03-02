Nobel de la Paz merece Trump

La Bestia no se propone democratizar Venezuela o Irán, tampoco llevar allí la virtud histórica (que desconoce por temperamento e ignorancia), sino equilibrar las cuentas del petróleo y levantar ciudades indignas donde antes hubo pueblos dignos. Trump se comunica con el planeta mediante la invasión. Las suyas son invasiones que no se ganan y no se pierden, quedan con el tiempo convertidas en llagas recordando el embuste y la salvajada. Lo peor que le sucede al mundo ahora es este hombre sin solución ni soluciones.