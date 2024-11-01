No es solo Huawei. China está movilizando a toda su industria de chips para crear un frente común de semiconductores

En la prolongada contienda tecnológica entre Estados Unidos y China, cada movimiento es una declaración de intenciones. El reciente cambio en la cúpula de HiSilicon, la crucial división de diseño de chips de Huawei, es mucho más que una simple reorganización. Como leemos en South China Morning Post, Pekín y sus gigantes tecnológicos están reordenando piezas para construir una industria de semiconductores autosuficiente, justo cuando Huawei ha vuelto de entre los muertos para reclamar su trono en el mercado premium.