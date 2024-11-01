edición general
No es solo Huawei. China está movilizando a toda su industria de chips para crear un frente común de semiconductores

En la prolongada contienda tecnológica entre Estados Unidos y China, cada movimiento es una declaración de intenciones. El reciente cambio en la cúpula de HiSilicon, la crucial división de diseño de chips de Huawei, es mucho más que una simple reorganización. Como leemos en South China Morning Post, Pekín y sus gigantes tecnológicos están reordenando piezas para construir una industria de semiconductores autosuficiente, justo cuando Huawei ha vuelto de entre los muertos para reclamar su trono en el mercado premium.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
¿y que os esperábais, almas de cántaro? ¿que hicieran como Von Brüjen?
3 K 61
Asimismov #3 Asimismov
#1 se llama Úrsula María Inmaculada de la Santísima Troica Von Der Leyen:  media
1 K 18
#7 pirat
#3 úlcera para los amigos
0 K 7
#2 gutt
china para los chinos
0 K 12
#6 eipoc
#2 pues hagámonos chinos.
0 K 10
#5 eipoc
Aquí vemos la diferencia entre una economía planificada y la que fabrica solo para llenarse los bolsillos a corto plazo.
0 K 10
azathothruna #4 azathothruna
El acierto de China fue no creerse las mamadas de la mano invisible del libre mercado.
0 K 6

menéame