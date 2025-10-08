No sabía que había ganado el Nobel [ITA]  

Historia de ganadores del premio Nobel que descubrieron después que todo el mundo de que habían sido galardonados. Cuando el pasado martes se anunció que Fred Ramsdell había ganado el premio Nobel de Medicina, el susodicho estaba haciendo trekking con el móvil en modo avión. Fue entonces cuando su mujer se puso a gritar tanto que Fred se asustó y pensaba que estaba siendo atacada por un oso. En 1997 Dario Fo descubrió que había ganado el Nobel de Literatura mientras estaba grabando un programa de la Rai 3, lo que se grabó en directo.