“No es no”: Sánchez cortocircuita el debate de una abstención para que el PP no dependa de la ultraderecha

Todos los puentes están rotos entre el Gobierno y el PP. Ni siquiera se atisba en el corto plazo la reunión de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que tuvo que suspenderse por la tragedia de Adamuz. Con ese marco, los socialistas se han revuelto contra las voces que hablan de una abstención para permitir que gobierne el PP sin la ultraderecha y los de Feijóo, aunque sueñan con ese escenario para gobernar en solitario, lo han descartado por miedo a dar aún más bazas a Vox.