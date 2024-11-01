edición general
No se han encontrado defectos en el interruptor del avión inmovilizado por Air India, según el regulador. [ENG]

El organismo regulador de la aviación de la India afirmó que no encontró ningún defecto en el interruptor de control de combustible de un avión Boeing 787-8 Dreamliner inmovilizado por Air India tras el informe de un piloto. El problema se notificó el domingo después de que el avión, que había despegado de Londres, aterrizara en la ciudad india de Bangalore. El organismo regulador afirmó que, al arrancar el motor durante el despegue, la tripulación observó que, en dos ocasiones, el interruptor de control de combustible —que regula el flujo de

HeilHynkel #2 HeilHynkel
El chisme en cuestión. Tiene una pestañita para evitar que se mueva.  media
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
¿por qué mando esto? Pues por esta razón:

www.ndtv.com/india-news/air-india-dreamliner-grounded-after-fuel-switc

El Dreamliner de Air India queda en tierra tras pasar el interruptor de combustible de «Run» a «Cutoff»
«Somos conscientes de que uno de nuestros pilotos ha informado de un posible defecto en el interruptor de control de combustible de un avión Boeing 787-8», declaró el portavoz de Air India.

No obstante, los indios añaden:…   » ver todo el comentario
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
Recomiendo el canal del yutú "Mentour Pilot", por sus análisis didácticos y reales.
