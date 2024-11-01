No se han encontrado defectos en el interruptor del avión inmovilizado por Air India, según el regulador. [ENG]

El organismo regulador de la aviación de la India afirmó que no encontró ningún defecto en el interruptor de control de combustible de un avión Boeing 787-8 Dreamliner inmovilizado por Air India tras el informe de un piloto. El problema se notificó el domingo después de que el avión, que había despegado de Londres, aterrizara en la ciudad india de Bangalore. El organismo regulador afirmó que, al arrancar el motor durante el despegue, la tripulación observó que, en dos ocasiones, el interruptor de control de combustible —que regula el flujo de