No es causa mayor: Ryanair, obligada a pagar 364,99 € a un pasajero porque el aeropuerto de destino estaba cerrado

Ryanair condenada a pagar a uno de sus viajeros 365€ por el retraso en un vuelo Dublín-Berlín que tuvo que aterrizar en Hannover al estar ya cerrado el aeropuerto de la capital alemana, al existir en ese momento restricciones al tráfico aéreo. El retraso al despegar de 72 minutos supuso para el viajero llegar a su destino al día siguiente. Ryanair no se hizo cargo del transporte hasta Berlín, ni del alojamiento y alegaba fuerza mayor para no pagar compensaciones. Finalmente, la jueza condenó a Ryanair, incluso existiendo fuerza mayor.