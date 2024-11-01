edición general
10 meneos
13 clics
No es causa mayor: Ryanair, obligada a pagar 364,99 € a un pasajero porque el aeropuerto de destino estaba cerrado

No es causa mayor: Ryanair, obligada a pagar 364,99 € a un pasajero porque el aeropuerto de destino estaba cerrado

Ryanair condenada a pagar a uno de sus viajeros 365€ por el retraso en un vuelo Dublín-Berlín que tuvo que aterrizar en Hannover al estar ya cerrado el aeropuerto de la capital alemana, al existir en ese momento restricciones al tráfico aéreo. El retraso al despegar de 72 minutos supuso para el viajero llegar a su destino al día siguiente. Ryanair no se hizo cargo del transporte hasta Berlín, ni del alojamiento y alegaba fuerza mayor para no pagar compensaciones. Finalmente, la jueza condenó a Ryanair, incluso existiendo fuerza mayor.

| etiquetas: ryanair , sentencias , justicia , aviación
8 2 0 K 84 actualidad
8 comentarios
8 2 0 K 84 actualidad
#1 Leon_Bocanegra
O dicho de otro modo, es causa menor.
0 K 9
#2 yosoyali
#1 O dicho de otro modo, que Ryanair pague por lo que hace :-)
0 K 9
#6 levante
Dejarte tirado en una ciudad que no es donde ibas se parece mucho a un secuestro.
0 K 9
#7 omega7767
#6 sobre todo si no te ponen alternativas

en una ocasión, un vuelo desviado a otro aeropuerto debido a la niebla, nos fletaron unos autobuses para llevarnos a nuestro destino
0 K 11
#5 alhambre
Con causa mayor no tienen que pagar indemnizaciones pero en este caso despegaron tarde, así que tienen que pagar.
0 K 7
#8 Jodere
Todos los días salen noticias de algún problema con esa compañía aérea, creo que son basura.
0 K 6
Gintoki #3 Gintoki
Yo no vuelo en Ryanair ni gratis.
0 K 6
#4 Drazul
#3 hay veces que no hay alternativa, que no sea hacer varias horas más de viaje.
0 K 9

menéame