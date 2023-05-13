edición general
4 meneos
143 clics
Nivel de satisfacción entre los jóvenes europeos (2023) [Mapa, ING]

Nivel de satisfacción entre los jóvenes europeos (2023) [Mapa, ING]

El mapa nos muestra el nivel medio, en una escala de 0 a 10, de cómo las personas entre los 16 y 29 años están satisfechas con su vida. Los resultados son bastante alentadores, con la mayoría de países con una nota de siete o mayor. Lo que quiere decir que la mayoría de jóvenes europeos están bastante satisfechos en general con sus vidas.

| etiquetas: satisfacción , jóvenes , europa , mapa , cartografía , geografía
3 1 0 K 56 cultura
8 comentarios
3 1 0 K 56 cultura
Torrezzno #2 Torrezzno
Es que vivir con los papis es la verdadera salud. Fue irme de casa y todo problemas, hipotecas, arregla la casa, trabajo, niños. Con lo a gusto que estaba todo el día viciando y que madre me llamase para comer..
2 K 35
Deckardio #7 Deckardio
#2 En edad más adulta la mayoría de países también están por encima del 7:

landgeist.com/2023/05/13/life-satisfaction/
0 K 20
Malinke #5 Malinke
¿Cómo cuadra eso con otras estadísticas que dicen que la juventud vota ultraderecha por tontos, perdón, perdón, por descontento con la política actual?
1 K 15
Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
No refleja la realidad. Quizá lo que hay hacer hincapie que los jóvenes son optimistas por naturaleza.
0 K 12
Doisneau #3 Doisneau
España 7'6? O mi circulo, que no es pequeño precisamente, esta fatal, o la encuesta ha hecho a punta de pistola, o yo que se :shit:
0 K 12
oceanon3d #4 oceanon3d
#3 Apaga la tele y deja que estar enganchado a la pantalla del móvil unos días y lo entenderás.
1 K 15
Doisneau #6 Doisneau
#4 Llevo sin ver la tele 15 años, guardate el modo pollavieja para otra persona.
0 K 12

menéame