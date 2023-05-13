Nivel de satisfacción entre los jóvenes europeos (2023) [Mapa, ING]

El mapa nos muestra el nivel medio, en una escala de 0 a 10, de cómo las personas entre los 16 y 29 años están satisfechas con su vida. Los resultados son bastante alentadores, con la mayoría de países con una nota de siete o mayor. Lo que quiere decir que la mayoría de jóvenes europeos están bastante satisfechos en general con sus vidas.