Nivel de satisfacción entre los jóvenes europeos (2023) [Mapa, ING]

El mapa nos muestra el nivel medio, en una escala de 0 a 10, de cómo las personas entre los 16 y 29 años están satisfechas con su vida. Los resultados son bastante alentadores, con la mayoría de países con una nota de siete o mayor. Lo que quiere decir que la mayoría de jóvenes europeos están bastante satisfechos en general con sus vidas.
| etiquetas: satisfacción , jóvenes , europa , mapa , cartografía , geografía
landgeist.com/2023/05/13/life-satisfaction/
ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_pw01__custom_13274055/defau