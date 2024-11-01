Nissan reduce las tierras raras utilizadas en el motor Leaf EV en un 90% (ING)

Nissan ha reducido en un 90 % el uso de tierras raras en el nuevo Leaf frente al modelo de 2010, lo que disminuye la dependencia de China y posibles interrupciones de suministro. El nuevo Leaf, ahora producido en Sunderland (Reino Unido), mantiene un precio de $29.990 y ofrece batería de 75 kWh, hasta 303 millas de autonomía y carga rápida en 35 minutos. La marca planea seguir reduciendo materiales críticos, mientras GM también impulsa reservas estratégicas de minerales.