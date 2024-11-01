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Nissan reduce las tierras raras utilizadas en el motor Leaf EV en un 90% (ING)

Nissan reduce las tierras raras utilizadas en el motor Leaf EV en un 90% (ING)

Nissan ha reducido en un 90 % el uso de tierras raras en el nuevo Leaf frente al modelo de 2010, lo que disminuye la dependencia de China y posibles interrupciones de suministro. El nuevo Leaf, ahora producido en Sunderland (Reino Unido), mantiene un precio de $29.990 y ofrece batería de 75 kWh, hasta 303 millas de autonomía y carga rápida en 35 minutos. La marca planea seguir reduciendo materiales críticos, mientras GM también impulsa reservas estratégicas de minerales.

| etiquetas: nissan , coche , eléctrico , tierra , rara , motor , leaf
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4 comentarios
9 2 0 K 152 tecnología
#4 Pixmac
35 minutos para el 10-80% no es nada rápido para los estándares actuales. No se debe pasar de 30 minutos si se quiere ser competitivo. Al menos no llega a los 45 minutos de algunos Peugeot con batería grande.
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jm22381 #1 jm22381
La prohibición de exportación de chips a China favoreció que crearan los suyos propios. Pero esto también funciona al revés: Cuanto más apriete China los controles sobre las tierras raras, más se esforzará el mundo por sortearlos...
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#3 Pixmac
#1 También se hace por coste. Las tierras raras son más caras que otros materiales. Si otros materiales no se usan más es por rendimiento, que las tierras raras se usan mucho por su mayor rendimiento en algunos aspectos.

Lo que deben hacer es investigar para intentar mejorar la tecnología usando materiales más económicos y con menores "estrecheces" en el abastecimiento, como en el caso de las baterías de sodio.
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#2 marcotolo
ahora solo tienen que hacerlo en el resto del coche
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