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Niño Becerra imagina un escenario en el que BYD compra Volkswagen: “En 1984, Europa fue a China en busca del bajo coste” y perdió la batalla del I+D+i

Niño Becerra imagina un escenario en el que BYD compra Volkswagen: “En 1984, Europa fue a China en busca del bajo coste” y perdió la batalla del I+D+i

El economista analiza las razones por las que Europa regaló su ventaja a China pagando caro su estrategia. El bajo coste llevó al Viejo Continente a perder su liderazgo tecnológico y productivo. “La tecnología punta china es una de las grandes ventajas de la gran potencia mundial en su competencia de mercados con Europa”. Esta afirmación es un reflejo de cómo el gigante asiático ha invertido en capacidades que ya no solo satisfacen el mercado interno, sino que compiten globalmente en sectores avanzados.

| etiquetas: niño becerra , byd , volkswagen , i+d+i , china , europa , coche , industria
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7 comentarios
4 1 0 K 57 actualidad
#2 omega7767
pero que dice.... si en Europa aún tiran por el gasolina/diesel .... echar la culpa a China significa no tomar responsabilidad, no buscar las causas de la actual situación

China lo entendió hace décadas, tienen que estar a la vanguardia de la tecnología e innovación y lo han conseguido
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
#2 Pero si eso es lo que dice: "El economista analiza las razones por las que Europa regaló su ventaja a China pagando caro su estrategia"
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#4 IsraelEstadoGenocida
A lo mejor Niño Becerra piensa que lo de llevar la producción a China fue para tener dinero para invertir en I+D+i y no para que se forraran los 4 de siempre…
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HeilHynkel #5 HeilHynkel
BYD compra Volkwagen

Que les pregunten a MG, EBRO, Volvo ... VW ahora es muy grande, en 10 años, veremos.
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#7 dagda
Ahora mismo en bolsa byd vale lo que 3 vw.
Y otras europeas valen menos, y en cualquier momento pueden comprarles alguna marca, llevan años haciendolo en motos
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Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Niño Becerra: Illuminati con tomati
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#6 CosaCosa
No seria raro. Aun asi, no hay problema, en un mundo capitalista, liberal, y global. Nosotros como consumidores solo deberiamos mirar que es lo que mas nos conviene en precio/servicio
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menéame