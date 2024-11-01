Niño Becerra imagina un escenario en el que BYD compra Volkswagen: “En 1984, Europa fue a China en busca del bajo coste” y perdió la batalla del I+D+i

El economista analiza las razones por las que Europa regaló su ventaja a China pagando caro su estrategia. El bajo coste llevó al Viejo Continente a perder su liderazgo tecnológico y productivo. “La tecnología punta china es una de las grandes ventajas de la gran potencia mundial en su competencia de mercados con Europa”. Esta afirmación es un reflejo de cómo el gigante asiático ha invertido en capacidades que ya no solo satisfacen el mercado interno, sino que compiten globalmente en sectores avanzados.