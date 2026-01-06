edición general
Ni tutelaje imperialista ni continuismo autoritario: Por una salida popular, democrática y soberana a la crisis | Partido Comunista de Venezuela

Esta posición no implica, bajo ninguna circunstancia, defensa política alguna de la administración autoritaria, antidemocrática, antiobrera y antipopular de Nicolás Maduro, quien ejercía de facto la Presidencia de la República. Maduro y la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han sido responsables de graves violaciones a la Constitución, a las leyes y a los derechos políticos, laborales y sociales del pueblo trabajador, creando condiciones favorables para los planes imperialistas de asedio y agresión contra el país...

| etiquetas: pcv , venezuela , imperialismo , democracia , soberanía
TooBased #6 TooBased *
#5 De nuevo, panfletario...

Tu entradilla no refleja el contenido del envío.

"El título, entradilla y etiquetas de los envíos, como así también la categoría en el que se inserta, debe reflejar y no distorsionar el contenido del enlace"

Ve a discutir con las reglas y hacer microblogging a otro lado.

:peineta:
javierchiclana #7 javierchiclana
#6 Pero si es un copia/pega... xD
javierchiclana #2 javierchiclana *
No confundir. El PCV es oposición política fuerte (y democrática) al PSUV... el partido de Maduro, Celcy y su hermano. Con lawfare les robaron las siglas del partido para presentarse de forma independiente y apoyaron una candidatura progresista... la de Enrique Márquez, que lleva más de un año encarcelado.

Comunicado.- El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) ─Electo por el XVI Congreso Nacional, Nov.2002─ reitera su más firme y categórica condena a los…   » ver todo el comentario
#1 Barriales *
JajajaJajaja.
Estos lameculos defensores de zanahorio, aun no se han dando cuenta, que son ratas prescindibles.
javierchiclana #3 javierchiclana *
#1 Defensores del Zanahorio... ¿has leído el comunicado? :palm:

¿Detestáis a la izquierda democrática, verdad?
TooBased #4 TooBased *
#1 Tiene coña que de todo el envío, eso le haya parecido lo importante y lo haya destacado eso en la entradilla... xD Menudo usuario más partidista. Voto Microblogging, porque desde luego no refleja el contenido del envío.

Mira como empieza el envío:

El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) ─Electo por el XVI Congreso Nacional, Nov.2022─ reitera su más firme y categórica condena a los criminales bombardeos ejecutados por fuerzas militares de los

…   » ver todo el comentario
javierchiclana #5 javierchiclana *
#4 ¿Microblogging cuando pego una sección exacta del artículo en la limitada entradilla y en el 2º comentario el texto completo? :palm:

Ya estamos acostumbrados a ver como intentáis silenciar, con ridículas excusas, a los ponen en evidencia a vuestros tiranos favoritos.
