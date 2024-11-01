edición general
Ni el ICE ni la política exterior, Trump estalla ante la amenaza a su gran proyecto político: la reforma del salón de baile de la Casa Blanca

Ni el ICE ni la política exterior, Trump estalla ante la amenaza a su gran proyecto político: la reforma del salón de baile de la Casa Blanca

Mientras en Minneapolis la gente sale a protestar contra la presencia del ICE, que ya ha asesinado a dos personas, la máxima preocupación de Donald Trump es algo muy diferente: la reforma del nuevo salón de baile de la Casa Blanca. El presidente estadounidense ha reaccionado claramente enojado a la decisión de un juez de considerar una demanda del Fondo Nacional para la Preservación Histórica para frenar la nueva construcción. Trump ha estallado con un mensaje de 448 palabras en su red social Truth, donde asegura que es "demasiado tarde" y...

Elbaronrojo #1 Elbaronrojo
El republicano ha tachado de "ridícula" la demanda y en la publicación de Truth ha esgrimido que, gracias a la reforma, la Casa Blanca ya no se verá "obligada a usar una 'carpa' barata e insegura para grandes e importantes eventos de Estado. En un césped de la Casa Blanca muy húmedo y sujeto a las inclemencias del tiempo".

Tampoco es que vaya a haber mucha diferencia que allí las casas se hacen con madera y pladur.
#2 pirat
Otro templo al mal gusto y la ordinariez
