Nevenka Fernández: Las mujeres de la foto

Nevenka Fernández, la mujer que denunció en 2001 por acoso al alcalde de Ponferrada, reflexiona sobre el apoyo que aún reciben de otras mujeres los denunciados por abusos o acoso en el ‘caso Epstein’ o el de la edil de Móstoles

Febrero2034 #2 Febrero2034
Que gran mensaje de las mujeres contra los abusos del poder.
¿Que pensarán las mujeres de la rosa a las que le pusieron un buzón donde el presidente iba personalmente a revisar los acosos y los revisaba Salazar?
¿Salazar acosando a mujeres un crack, no?
¿Donde ha quedado el buzón de las denuncias de acoso sexual?

Es raro que no salga Salazar pero si Móstoles, es como... si tuviéramos q sacar una ardilla corriendo para que fuéramos detrás.
Esteban_Rosador #3 Esteban_Rosador
#2 ten en cuenta que ninguna mujer del PSOE se ha puesto detrás de Salazar en una foto.
Febrero2034 #5 Febrero2034
#3 no. Se puso el propio Presidente Del gobierno delante de todas las mujeres para protegerlas de los abusadores con Salazar de receptor de los mensajes.


Por cierto ¿que ha pasado con ese buzón?
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
El trato que recibió nevenka Fernández por parte del PP fue absolutamente vomitivo. Le sobra autoridad moral para hablar del asunto de la violencia de género.

Parece que se repite todo en Móstoles.
Kantinero #4 Kantinero
El PP trata así a quienes no respetan sus mafias
:www.infobae.com/espana/2025/09/29/la-denunciante-del-caso-gurtel-narra
