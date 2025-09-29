Nevenka Fernández: Las mujeres de la foto

Nevenka Fernández, la mujer que denunció en 2001 por acoso al alcalde de Ponferrada, reflexiona sobre el apoyo que aún reciben de otras mujeres los denunciados por abusos o acoso en el ‘caso Epstein’ o el de la edil de Móstoles
| etiquetas: nevenka , género , violencia , móstoles , pp
¿Que pensarán las mujeres de la rosa a las que le pusieron un buzón donde el presidente iba personalmente a revisar los acosos y los revisaba Salazar?
¿Salazar acosando a mujeres un crack, no?
¿Donde ha quedado el buzón de las denuncias de acoso sexual?
Es raro que no salga Salazar pero si Móstoles, es como... si tuviéramos q sacar una ardilla corriendo para que fuéramos detrás.
Por cierto ¿que ha pasado con ese buzón?
Parece que se repite todo en Móstoles.
