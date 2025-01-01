La neurociencia tras la venganza: ¿Puede reconfigurarse? [EN]

No hay una parte del cerebro dedicada a la venganza, pero cuando te faltan el respeto, te humillan o te agravian en general, el dolor de esa ofensa se registra en el sistema del dolor, es un dolor físico y mental. Se activa independientemente de que la ofensa sea real o imaginaria, por eso cuando discutes con alguien, es muy dificil hacerle cambiar de opinión porque ellos se sienten atacados en sus creencias y sienten esa misma sensación de dolor. Se registra como un ataque al ego, a la identidad. Se registra en la corteza insular o ínsula.