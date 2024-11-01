Netanyahu revela que Trump le reporta diariamente sobre Irán [ING]

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el lunes que la administración Trump le informa diariamente sobre la guerra en Irán. En una reunión con los ministros del gabinete israelí, Netanyahu dijo: «Ayer hablé con el vicepresidente JD Vance. Me llamó desde su avión, de regreso de Islamabad. Me informó detalladamente, como lo hace esta administración todos los días, sobre el desarrollo de las negociaciones. En este caso, sobre el estallido de las mismas».