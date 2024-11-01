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Netanyahu revela que Trump le reporta diariamente sobre Irán [ING]

Netanyahu revela que Trump le reporta diariamente sobre Irán [ING]

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el lunes que la administración Trump le informa diariamente sobre la guerra en Irán. En una reunión con los ministros del gabinete israelí, Netanyahu dijo: «Ayer hablé con el vicepresidente JD Vance. Me llamó desde su avión, de regreso de Islamabad. Me informó detalladamente, como lo hace esta administración todos los días, sobre el desarrollo de las negociaciones. En este caso, sobre el estallido de las mismas».

| etiquetas: netanyahu , trump , reporta , iran
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
BastardWolf #2 BastardWolf *
Si ya todos teniamos claro quien era el vasallo y quien el amo. Lo que no se es como los estadounidenses lo consienten
9 K 138
#8 concentrado
#2 Los ficheros de Epstein mandan
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Supercinexin #5 Supercinexin
A ese negro lo controlo yo.
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jm22381 #7 jm22381
En realidad es JD Vance el que le informa... para ganarse el favor del verdadero jefe.
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josde #9 josde
El pobre loco tiene que hablar con alguien, en su país pocos ya lo hacen y menos le aguantan.
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HeilHynkel #10 HeilHynkel
Aquí tenemos un detalle del evento.  media
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#4 Suleiman
Aquí si aplica el famoso Dog Chow.
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Bonzaitrax #6 Bonzaitrax
Sit Trump. Chucho bueno. Toma una galletita. xD
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gelatti #1 gelatti
El traductor dice Informa, pero del inglés suena mejor el Reporta...
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hackerman #3 hackerman
Como tiene que ser, tú jefe necesita justificar su sueldo.
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menéame