Netanyahu ordena ocupar más territorio del sur de Líbano

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este domingo “ampliar aún más la zona de seguridad existente” en el sur del Líbano, según anunció en un video a la nación en el que anticipa una mayor ocupación militar israelí del sur de este país vecino, para “cambiar radicalmente” la situación de inseguridad en el norte de Israel. El mandatario del gobierno más ultranacionalista de la historias de Israel alegó que su orden responde a que el grupo chií libanés Hizbulá “aún conserva la capacidad residual de lanzar cohetes”...