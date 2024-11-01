edición general
Netanyahu denuncia una "amenaza genocida" por parte de España mientras extiende la limpieza étnica en Gaza y Cisjordania

Netanyahu denuncia una "amenaza genocida" por parte de España mientras extiende la limpieza étnica en Gaza y Cisjordania

El primer ministro israelí arremete contra el presidente del Gobierno español, al mismo tiempo que ataca el territorio de Líbano, Siria, Irán, Yemen y Qatar

Gadfly #2 Gadfly
mira el hijoputa este, señalando con el dedo una amenaza genocida
PaulDurden #5 PaulDurden
Desaparece de una vez, cabrón. Ensucias el aire que respiras.
#1 chema79
Como mola ver como retuercen la realidad... Me recuerda a hace 80 años...
#7 intotheflow
#1 A mi me recuerda a ayer, en Menéame.
#4 kaos_subversivo
Ni el mundo today
pazentrelosmundos #3 pazentrelosmundos
No soy capaz de encontrar en prensa lo que enlazó en el video las imágenes son terribles de verdad, esas filas de personas secuestradas, amenazadas es terrorífico.

www.instagram.com/stories/topmanta_bcn/3721472172502987329?utm_source=

@admin sigo con el ban a youtube una ayudita porfi.
Gry #9 Gry
"y lo digo yo, que soy un auténtico experto en genocidios y amenazas"
skaworld #15 skaworld
Sabeis cuando estabas hablando con alguien para convencerlo de algo y aparecia un imbécil y le decia al oido "Buaaaaa chaval lo que ha dicho de tu madre"

Pos exactamente ese comportamiento de niñorata es lo que esta haciendo Netanyahu con los ciudadanos Israelies, azuzarlos.
Este mermao esta en el poder en Israel a base de azuzar el avispero y se la pela las consecuencias, asi nos va.
Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
Goebbels era un aprendiz al lado de este cerdo.
Mauro_Nacho #14 Mauro_Nacho
¿Cual es la amenaza genocida de España?
#13 Shynea
Principio de Transposición de libro. Lo triste es que les funciona
A.more #6 A.more
El eje del mal ahora es Israel, EEUU, y Alemania. Argentina de lacayo y el reino unido tambien
#11 Tecar
Poca broma con esta gente, que el discurso se lo compra gente que es capaz de leer cualquier texto religioso a pies juntillas.
Así que lo que diga va a misa para muchos.
Así de claro.
#12 Bravok1
Creo que está tardando Netanhitler en dejar nuestro mundo, el planeta debería hacer algo para agilizarlo.
platypu #8 platypu
Que limpieza etnica?
