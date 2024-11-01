Netanyahu afirma que Israel está aislado económicamente y culpa a Qatar y China por un "bloqueo parcial" (EN)

"Uno es China. Y el otro es Catar. Están organizando un ataque contra Israel… [a través de] las redes sociales de Occidente y Estados Unidos. Tendremos que contrarrestarlo, y lo haremos con nuestros propios métodos”, dijo.
Video del HDLGP
xcancel.com/clashreport/status/1967578395262554478
Ya sabemos cuales son " vuestros métodos " y no hay huevos a utilizarlos con China, cobardes de mierda.
The Israeli PM blamed the migration of Muslim immigrants to Europe for “bending the governments” in an anti-Israel direction and leading them to cancel defense deals with his country.
Trump no se enfadaría, es más, le pondría cachondo una reacción así