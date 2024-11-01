edición general
Netanyahu afirma que Israel está aislado económicamente y culpa a Qatar y China por un "bloqueo parcial" (EN)

"Uno es China. Y el otro es Catar. Están organizando un ataque contra Israel… [a través de] las redes sociales de Occidente y Estados Unidos. Tendremos que contrarrestarlo, y lo haremos con nuestros propios métodos”, dijo.

Tkachenko #1 Tkachenko *
El HDLGP bombardea Catar la semana pasada y dice que le están "atacando" :palm:

Video del HDLGP
xcancel.com/clashreport/status/1967578395262554478
javibaz #10 javibaz
#1 el papel de víctima lo lleva haciendo toda su vida.
karakol #6 karakol
"y lo haremos con nuestros propios métodos

Ya sabemos cuales son " vuestros métodos " y no hay huevos a utilizarlos con China, cobardes de mierda.
#3 IsraelEstadoGenocida
No lo suficiente. Mientras tengan el apoyo de su vasallo americano, pueden estar tranquilos.
Libelulo #2 Libelulo *
Ojalá y os hundan en la más puta miseria.
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues *
Netanyahu blames Muslim immigrants

The Israeli PM blamed the migration of Muslim immigrants to Europe for “bending the governments” in an anti-Israel direction and leading them to cancel defense deals with his country.
Sandman #8 Sandman
¿Cómo? ¿Catar y China? ¿Y no ha dicho nada de España? ¡QUE TE DUERMES, PEDRO! ¬¬
ipanies #4 ipanies
A ver si va a estar sonado al 100% y le da por tontear con China y lo aplastan ipsofacto y le hacen un favor al mundo.
Trump no se enfadaría, es más, le pondría cachondo una reacción así :troll:
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
Pero que dices subnormal, no es solo China y Catar, es todo aquel que tenga corazón el pecho, a nadie que no esté lleno de mierda por dentro le interesa apoyar un genocidio.
colipan #9 colipan
A ver si te pegan un tiro maldito hdlgp genocida
