El nenúfar mexicano continúa expandiéndose en Badajoz: ha crecido durante este verano

El nenúfar mexicano ha continuado este verano con su progresiva expansión por las aguas del río Guadiana en el entorno de Badajoz, a la espera de que este 2025 sea su último año de extensión gracias al proyecto de erradicación de la planta invasora previsto desde el próximo octubre. El presidente de la Asociación Salvemos el Guadiana, Juan Fernando Delgado, ha explicado a EFE que el nenúfar ha seguido colonizando agua del Guadiana este verano, beneficiado por las altas temperaturas experimentadas desde junio. Según las estimaciones del colectiv