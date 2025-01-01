·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8783
clics
Pataleta de la extrema derecha ante la parodia de Santiago Segura sobre Vox en Torrente 6
5943
clics
Paco Porras gana a Javier Cárdenas el juicio por las graves lesiones de su vídeo siendo arrastrado por una lancha
5608
clics
Un dominguero aparca su caravana tan cerca del mar que se la lleva la marea: «Menudas vistas»
6384
clics
Cachondeo en redes por las 'papas con choco' de Ángel León: "¿Cuál es la papa y cuál el choco?"
4041
clics
A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
más votadas
547
«Nunca imaginé que todos los países del mundo iban a observar en televisión una matanza como la de Palestina, día tras día durante casi dos años, sin hacer nada»
413
La Justicia condena a un policía nacional a tres años de cárcel por inventarse una agresión de una detenida
401
Feijóo culpa al Gobierno de "llegar tarde" a los incendios por no activar medidas de competencia autonómica
469
Aumenta el rechazo en Suiza a la compra de 36 F-35 estadounidenses: la ciudadanía y la oposición, en contra
401
La UEFA envía un mensaje a Israel por Gaza: "Dejen de matar niños, dejen de matar civiles"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
22
clics
¿Nazis en la marcha de Noboa en Quito?: se pintaron la esvástica en el brazo
Dos jóvenes se pintaron la esvástica en el brazo y realizaron el saludo nazi durante la movilización convocada por el presidente Daniel Noboa
|
etiquetas
:
nazis
,
sudamericanos
,
daniel noboa
,
extrema derecha
,
quito
,
ecuador
4
0
0
K
48
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
48
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
mis_cojones_33
Joder, es que la imagen contiene tantos matices concentrados que necesitaría 10.000 años para hacer chistes sobre todos ellos
1
K
31
#2
Verdaderofalso
*
#1
sabía que iba a gustar mucho, esa imagen es canela fina, no apta para todos los paladares, solo los más exigentes sabrán degustarlo.
Es más, la ves 10 veces, la analizas, vuelves a verla de nuevo, y te sorprende porque encuentras otra cosa
1
K
31
#3
comadrejo
Nobita, otro que se quiere hacer dinastico.
0
K
11
#4
TheOracle
Nazis peruanos, nose puede ser mas imbecil.
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es más, la ves 10 veces, la analizas, vuelves a verla de nuevo, y te sorprende porque encuentras otra cosa