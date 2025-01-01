edición general
¿Nazis en la marcha de Noboa en Quito?: se pintaron la esvástica en el brazo

Dos jóvenes se pintaron la esvástica en el brazo y realizaron el saludo nazi durante la movilización convocada por el presidente Daniel Noboa

4 comentarios
mis_cojones_33 #1 mis_cojones_33
Joder, es que la imagen contiene tantos matices concentrados que necesitaría 10.000 años para hacer chistes sobre todos ellos xD xD xD
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 sabía que iba a gustar mucho, esa imagen es canela fina, no apta para todos los paladares, solo los más exigentes sabrán degustarlo.

Es más, la ves 10 veces, la analizas, vuelves a verla de nuevo, y te sorprende porque encuentras otra cosa xD
comadrejo #3 comadrejo
Nobita, otro que se quiere hacer dinastico.
TheOracle #4 TheOracle
Nazis peruanos, nose puede ser mas imbecil.
