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Navarra impulsa una ayuda económica pionera para los huérfanos de la violencia machista

Navarra impulsa una ayuda económica pionera para los huérfanos de la violencia machista

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), ha dado un paso decisivo para saldar una deuda histórica con las víctimas más invisibles de la violencia de género: los hijos e hijas de mujeres asesinadas. El nuevo decreto foral, que actualmente se encuentra en fase de participación pública, busca ofrecer una reparación económica y un respaldo institucional estable para quienes han sufrido la pérdida traumática de sus madres.

| etiquetas: navarra , ayuda económica , violencia machista , huérfanos
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2 comentarios
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GeneWilder #1 GeneWilder
¿Qué pasa con quienes han perdido de forma traumática a sus padres?
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#2 RaulUrdaci
#1 En 2025, no se registraron hombres asesinados por sus parejas mujeres dentro del marco de la violencia de género.
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