Navarra impulsa una ayuda económica pionera para los huérfanos de la violencia machista

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), ha dado un paso decisivo para saldar una deuda histórica con las víctimas más invisibles de la violencia de género: los hijos e hijas de mujeres asesinadas. El nuevo decreto foral, que actualmente se encuentra en fase de participación pública, busca ofrecer una reparación económica y un respaldo institucional estable para quienes han sufrido la pérdida traumática de sus madres.