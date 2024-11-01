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Nacho Duato responde a las "animaladas" de Ayuso y Abascal desde TVE: "No me puedo callar"
"El otro día estuve viendo que EEUU, desde 1971 hasta 2021, ha matado con sus guerras a 38 millones de personas. Es el país más cruel del mundo y Ayuso le ha dado la medalla. No te puedes callar".
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#4
Fariseo
Si sus referentes son Trump, Netanyahu y Milei, se define sola.
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#3
Tarod
Incluyendo muertes indiractas el estudio mas completo estima desde 1971 casi 6 millones de victimas de USA: Muchas, pero lejos de la cifra de 38 millones mencionada aqui.
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#5
adimdrive
#3
Sanciones Económicas (1971-2021): Un análisis de datos basado en estudios publicados en revistas científicas como The Lancet y citado en 2026 sugiere que las sanciones unilaterales impuestas por EE. UU. y la UE están asociadas con 38 millones de muertes en más de 50 años.
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#1
calcetus
Pero 100billonesdemuertosdelcomunismo
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#2
pepel
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www.meneame.net/story/nacho-duato-reacciona-ultima-ocurrencia-ayuso-tr
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