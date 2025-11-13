·
Nace en impulsada por vecinos y Ayuntamiento
'Energía Tevergana' pretende avanzar hacia un modelo energético más sostenible y que permita ahorros a las familias
|
etiquetas
:
teverga
,
comunidad energética
,
rural
,
asturias
actualidad
actualidad
#3
pirat
*
Ese es el camino, planes municipales y/o mancomunados que resultan en eficiencia, abaratamiento y soberanía.
Un 20% de la energía se pierde en el transporte. A ver como le dices a una población que se autoabastece con renovables, incluso desconectada con baterías, que se tiene que inmolar y renunciar a su potencial natural permitiendo destruir su entorno con molinos, campos solares y tendidos de torres de alta tensión para que le lleven la energía y los beneficios económicos por su producción, a los señoritos de la capital.
0
K
12
#5
Astur_
#4
aquí hablase de teverga
creo que entonces necesitáis 2 cosas, una gasolinera y una Energía electrica propia
0
K
11
#1
Olepoint
¿ Queréis ahorrar en los pueblos ? Juntaros varios ayuntamientos y montad una gasolinera ultra-low-cost, rotación de trabajadores cada 2 años (le toca a cada pueblo poner los trabajadores ) y el carburante a precio justito para pagar gastos y salario del trabajador.
0
K
7
#2
Astur_
*
#1
ya tenemos una gasolinera de un particular de toda la vida, muy barata, que nos trae el gasoil a casa, a un precio mucho más barato que las de las ciudades
ESTACION DE SERVICIO VALLE DE TRUBIA
vecino y buena gente, no veo sentido joderle el negocio
0
K
11
#4
Olepoint
#2
No es el caso de El Rebollar, donde la única gasolinera siempre está a máximos y el dueño se construyó un chaletazo, el mejor de la zona, se ha comprado propiedades por doquier, el restaurante , etc...
Necesitamos una gasolinera barata ya.
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
