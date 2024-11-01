Mutter - Rammstein  

Una de las canciones más famosas del grupo alemán Rammstein.

Tiene un parecido a Frankenstein, ya que habla de un ser creado artificialmente que desea vengarse de su "madre", pero una vez logrado esto se da cuenta de que no tiene razón de vivir y le pide a su "madre" que le dé fuerzas.

También se cree que este tema habla de la clonación en humanos, porque en una de sus frases dice "No tengo ombligo en mi vientre", "Fui engendrado con prisas y sin semen" por lo que da a pensar que la canción puede estar dedicada a la madre que nunca tuvo.