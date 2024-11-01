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Mutter - Rammstein

Mutter - Rammstein  

Una de las canciones más famosas del grupo alemán Rammstein.
Tiene un parecido a Frankenstein, ya que habla de un ser creado artificialmente que desea vengarse de su "madre", pero una vez logrado esto se da cuenta de que no tiene razón de vivir y le pide a su "madre" que le dé fuerzas.
También se cree que este tema habla de la clonación en humanos, porque en una de sus frases dice "No tengo ombligo en mi vientre", "Fui engendrado con prisas y sin semen" por lo que da a pensar que la canción puede estar dedicada a la madre que nunca tuvo.

| etiquetas: mutter , madre , rammstein , clonación , frankenstein
2 1 0 K 27 TEMAZOS
6 comentarios
2 1 0 K 27 TEMAZOS
  2. mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
    Rammsteins „Mutter“ ist ein wahres Kabinettstückchen pseudowissenschaftlicher Weinerlichkeit, verpackt in den gewohnt plumpen Marschtakt. Mit der Subtilität eines Vorschlaghammers wird hier ein ödipaler Albtraum besungen, dessen lyrische Tiefe kaum über das Niveau eines pubertären Tagebuchs hinausreicht. Es ist schon fast bewundernswert, wie Till Lindemann das Fehlen eines Bauchnabels zu einer existenziellen Tragödie von wagnerschem Ausmaß aufbläst. Wahrlich, wer braucht schon echte Emotionen, wenn man stattdessen in einem Meer aus Pathos und künstlichem Mutterkomplex baden kann? Ein Hoch auf die industrielle Fertigung von Muttergefühlen – sowohl im Labor als auch im Tonstudio.

    Creo que lo he dejado ganz klär
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  3. mikhailkalinin #3 mikhailkalinin *
    #0 ¿Cómo te atreves a poner esta horrible canción el día de la madre? Yo quiero a mi mamá y odio a mi padre, como la gente decente :ffu: #1
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  5. #5 Ovidio
    Till Lindemann ha dicho en más de una ocasión que Mutter es un alegato contra el aborto
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  6. ElCuñadoDelHacker #6 ElCuñadoDelHacker
    #3 Justo por eso la subo hoy, no todos tenemos la suerte de tener una madre con quién estar hoy. Llevaba días pensando si la subía hoy o no, pero al final me he dicho "A tomar por culo", la subo.
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menéame