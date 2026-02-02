Musk, Sánchez y el origen del bulo sobre el voto de los inmigrantes

Es una mentira sin matices y, tal vez precisamente por eso, tiene un enorme éxito desde hace al menos una década. La primera campaña presidencial de D. Trump envenenó la política estadounidense, y buena parte de la global, cabalgando falsedades fáciles de inocular en las redes sociales. El magnate, que ganó las elecciones de 2016 pese a obtener casi tres millones de votos directos menos que su rival, H. Clinton, llegó a afirmar que sí logró el apoyo popular mayoritario si se restaban del cálculo “los millones de personas que votaron ilegalmente