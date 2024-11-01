edición general
La música creada por IA genera ya contratos millonarios y activa la alarma entre los compositores

Que una canción como Walk My Walk haya encabezado la lista de ventas digitales de música country de Billboard quizá no nos diga nada. Pero si añadimos que se trata de un tema generado íntegramente con una inteligencia artificial, entonces cabe preguntarse si en el mundo de las artes, en este caso la música, tienen claro qué es aceptable y qué no. Y si el público soberano sabe siempre qué es lo que escucha.

#2 chocoleches
Vi la noticia comentada por Rick Beato, ser líder de ventas en ventas digitales cuesta tres mil euros. Porque ya no hay ventas digitales.

Es una noticia fabricada por alguien que tiene interés en vender su producto, nada más. Cómo la actriz generada por IA que supuestamente está negociando con multinacionales (como si ellas mismas no pudieran hacer sus propios actores)

Todo esto es humo.
alexwing #1 alexwing
Ayer escuche este cover de The Offspring - Self Esteem, flamenco AI Cover, me pareció una maravilla.

x.com/techhalla/status/1990216464901816574
#5 srskiner
#1 ostras que joya, que risas, que todo
Fran_Ramos #3 Fran_Ramos
Decían que la piratería iba a acabar con los compositores...

No señores, la industria es la que va a acabar con los compositores, con los dobladores, artistas...
#4 srskiner
#3 si, pero primero los han pirateado a lo grande, crear esas IAs ha requerido necesariamente usos no autorizados de material sujeto a derechos de autor bastante peores que la mera copia y reproducción de la que se acusaba a la población
