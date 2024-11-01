La música creada por IA genera ya contratos millonarios y activa la alarma entre los compositores

Que una canción como Walk My Walk haya encabezado la lista de ventas digitales de música country de Billboard quizá no nos diga nada. Pero si añadimos que se trata de un tema generado íntegramente con una inteligencia artificial, entonces cabe preguntarse si en el mundo de las artes, en este caso la música, tienen claro qué es aceptable y qué no. Y si el público soberano sabe siempre qué es lo que escucha.
| etiquetas: música , inteligencia artificial , creación , cultura
Es una noticia fabricada por alguien que tiene interés en vender su producto, nada más. Cómo la actriz generada por IA que supuestamente está negociando con multinacionales (como si ellas mismas no pudieran hacer sus propios actores)
Todo esto es humo.
x.com/techhalla/status/1990216464901816574
No señores, la industria es la que va a acabar con los compositores, con los dobladores, artistas...