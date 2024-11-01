edición general
Murales urbanos surrealistas de Maye (Victorien Liria) [Eng]

Grafitero autodidacta que empezó pintando paredes en su adolescencia, ahora se mueve con fluidez entre intervenciones callejeras y pinturas de estudio donde figuras oníricas, animales y máquinas interactúan en narrativas poéticas y ligeramente melancólicas sobre la naturaleza, la tecnología y la fragilidad de la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Sus murales y lienzos a menudo presentan extremidades alargadas, objetos flotantes y paisajes exuberantes pero desmoronados, creando un surrealismo urbano que resulta a la vez lúdico y..

