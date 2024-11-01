Una muñeca romana articulada de terracota, encontrada en Baena, Córdoba

Las muñecas romanas podían estar fabricadas en muy diversos materiales: marfil, ámbar, hueso, madera y, sobre todo, terracota. Las de materiales perecederos, como la madera, apenas se han conservado. Las articuladas, como la de Torreparedones, representaban un grado de especialización mayor. Eran figuras de “vestir”, con extremidades móviles que permitían cambiarles de ropa y adoptar diferentes posturas, un claro antecedente remoto de las muñecas actuales.