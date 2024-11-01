edición general
9 meneos
12 clics
El mundo esta empeorando su nivel de ingles. [ENG]

El mundo esta empeorando su nivel de ingles. [ENG]

El 60 % de los países experimentó un descenso en el nivel de inglés en el último informe EF EPI, Además se ha detectado un derrumbe de las capacidades lingüísticas en la franja de 18-20 años. www.ef.com/assetscdn/WIBIwq6RdJvcD9bc8RMd/cefcom-epi-site/reports/2024

| etiquetas: ingles , globalización , lengua franca
7 2 0 K 15 cultura
7 comentarios
7 2 0 K 15 cultura
#2 txepel
El inglés es esa lengua que todo el mundo habla mal, menos el señor inglés. Pero todo el mundo entiende al otro, menos al señor inglés.
14 K 157
#7 chocoleches
#2 Yo lo uso por trabajo, y más que hablarlo mal, se trata de hablarlo básico. De todas las opciones para decir algo, usa la que sale en el libro del first certificate, pero en las lecciones del principio.
0 K 12
placeres #3 placeres *
Me apareció este vídeo sobre una tendencia multifactorial que desconocía y que creo que podría resultar interesante para más gente.
¿Causas? Muchas: el coronavirus, China, la IA, traducciones ya no solo automáticas, sino instantáneas.

Desde el punto de vista personal, yo estoy acostumbrado a leer y escuchar en inglés, lo tengo de ruido de fondo sin esfuerzo. Pero, cuando tengo que escribir alguna memez en algún foro, lo escribo en castellano, lo paso por DeepL para que me haga la traducción…   » ver todo el comentario
1 K 29
JackNorte #4 JackNorte
Cuando los imperios caen con su influencia su lengua se resiente.
0 K 12
#5 Perico12
#4 si pero el inglés no es la lengua más internacional solo por la influencia económica de Inglaterra primero y EEUU después, es porque es relativamente fácil llegar a un nivel de uso suficiente para poderte desenvolver suficientemente
1 K 27
JackNorte #6 JackNorte *
#5 Cuando se quiere entender algo se encuentran los medios, si las dos partes aprenden algo por diferentes motivos es mas facil llegar al punto medio.
Esas condiciones las marcan las influencias globales, cuando eso cambia , otras formas y otros idiomas lo sustituyen, y se ponen los medios para ello.
En la actualidad se llega a ese punto medio por la tecnologia, aunque los dos idiomas de entrada sean diferentes. Y cada vez sera mas barato porque el siguiente imperio ya se esta posicionando y es punta de lanza en todas las tecnologias.

www.youtube.com/shorts/YjpQIVog8t0?feature=share
0 K 12
#1 ldoes
Ahora toca aprender mandarín.
0 K 7

menéame