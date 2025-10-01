edición general
Multa por alimentar palomas

Sancionado un inmigrante del norte de África en Gijón por dar de comer a las palomas. El afectado, preocupado por si esta multa podría complicar su situación en España.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
En muchos municipios, está prohibido dar comida a las palomas en plazas, parques y otros espacios públicos, si es inmigrante ilegal si le puede venir algo por eso.
Flogisto #2 Flogisto
Esta muy bien que se multe al que alimenta plagas, ¿pero cuál es la noticia? ?(
#4 josejon
#2 ¿Que algunos no lo sabíamos? (ya se que eso no nos exculpa)
#3 pirat
La entradilla parece de EMT
