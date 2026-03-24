Multa de 40.000 euros a un salón de juegos por dejar apostar a un ludópata en sus instalaciones

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia confirma la sanción tras constatar que el local no activó los mecanismos de control para impedir el acceso al juego a una persona incluida en el registro de prohibidos. Todo comenzó cuando un agente del servicio de inspección observó cómo un cliente se dirigía directamente a las máquinas de apuestas deportivas sin que el personal del local le requiriera documentación alguna. La defensa fue echarle la culpa a la trabajadora encargada del local en ese momento.