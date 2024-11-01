edición general
Las mujeres son asquerosas [Eng]

Las mujeres lemnianas y la maldición de Afrodita. ¡Nada como la misoginia de un amigo de Reddit para sacarte del bloqueo creativo! Afrodita maldijo a las mujeres lemnianas con un hedor fétido. Sus maridos no se sintieron precisamente atraídos por sus nuevas y fragantes esposas, así que se lanzaron contra algunas mujeres que habían capturado en Tracia, tomándolas como concubinas. Las mujeres lemnianas, a su vez, imitaron a Afrodita y respondieron a este rechazo con una respuesta no precisamente amable. Se encargaron de asesinar a todos los homb

3 comentarios
elgranpilaf #1 elgranpilaf
Y luego está Ayuso :troll:
EldelaPepi #3 EldelaPepi
¡Pues qué asco mas rico!
Bhuvaya #2 Bhuvaya
Yo, que sufro de anosmia, no habría tenido problema con esas lemnianas olorosas 8-D
