Mujeres del Ku Klux Klan: las sororidades peligrosas

El 10 de junio de 1923 se formaba en Arkansas la organización nacional Mujeres del Ku Klux Klan (WKKK). Hasta ese momento, las mujeres del Klan se habían limitado a participar de forma externa, ayudando en su papel de esposas, amas de casa y madres, confeccionando uniformes, banderas e insignias, preparando provisiones para sus expediciones punitivas. Al fin y al cabo, uno de los fines declarados de aquel primer KKK fundado poco después de la Guerra Civil en Tennesse, era proteger a las desvalidas mujeres blancas de los salvajes príapos negros.