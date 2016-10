Por qué las mujeres dejan las carreras tecnológicas y cómo solucionarlo (ENG)

9 meneos 43 clics

Se cubren diversas perspectivas, todas ellas bien documentadas: La clave para la diversidad. Los mentores no son la solución. Carrera hacia posiciones senior. La diferencia salarial es real. Las ideas de las mujeres no se escuchan hasta que un hombre las sugiere. Las mujeres no reciben tareas de alta exposición necesarias para poder ser promocionadas.