Mujeres de la app Yango están cambiando la movilidad en Venezuela

En el corazón de la transformación digital de Venezuela, surge una narrativa de liderazgo que desafía los límites convencionales. La operación de Yango en el país, encabezada por María Eugenia Pereda, Country Manager, e Isabella Oropeza, Directora de Marketing, es el vivo ejemplo de que la industria tecnológica no solo es un espacio para el crecimiento corporativo, sino un escenario fértil para que el talento joven y femenino tome las riendas de su destino profesional.