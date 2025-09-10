edición general
Una mujer de 70 años mordió a un pitbull para salvar a su perro

Una mujer de 70 años mordió a un pitbull para salvar a su perro  

Una mujer de 70 años identificada como Shirley Pasamanick vivió momentos de tensión tras un ataque de un pitbull a su perro de 14 años, Sparky, en Florida. La víctima acudió a distintas maniobras para defender a su mascota, recurriendo a golpear al pitbull con su bastón y sus propias manos, pero sin éxito. Pasamanick, quien aseguró pesar aproximadamente 41 kilogramos, optó entonces por morder al perro atacante en la parte trasera del cuello al no lograr abrir su boca: ¡Tenía que hacerlo! No tengo fuerza” dice

etiquetas: mujer , pitbull , perro
comentarios
#1 Raskin
Me ha venido a la cabeza el chiste:

-Mi gato ha matado a tú perro
-Pero si mi perro es un pitbull
-Ya y mi gato es hidráulico
vicvic #5 vicvic
#1 que bestia... :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Torrezzno #2 Torrezzno
Solo queria jugar
Khadgar #8 Khadgar
#2 ¿Y no es un poco mayorcita para andarse con juegos? :shit:
#3 Leon_Bocanegra
Sparky dame la patita
Muy bieeen

Sparky siéntate
Buen chico

Sparky no seas gay
Sparky  media
Khadgar #9 Khadgar
#3 Sparky no muerdas al niño. >:-(

Sparky suelta al niño. :ffu:

Sparky entierra el cadaver. :-P
pitercio #6 pitercio
El dueño del bicho más grande, qué huevos colega, se pira como si tal. A ver si le cogen porque ahí ha dejado factura sin pagar.
#7 omega7767
tratándose de EEUU, no me sorprendería que el dueño del pitbull denuncie a la señora por morder a su perro
ChatGPT #4 ChatGPT
Va a ser cierto que es noticia cuando humano Muerde perro
