Una mujer de 70 años mordió a un pitbull para salvar a su perro  

Una mujer de 70 años identificada como Shirley Pasamanick vivió momentos de tensión tras un ataque de un pitbull a su perro de 14 años, Sparky, en Florida. La víctima acudió a distintas maniobras para defender a su mascota, recurriendo a golpear al pitbull con su bastón y sus propias manos, pero sin éxito. Pasamanick, quien aseguró pesar aproximadamente 41 kilogramos, optó entonces por morder al perro atacante en la parte trasera del cuello al no lograr abrir su boca: ¡Tenía que hacerlo! No tengo fuerza” dice