Muere John Lodge, cantante y bajista de The Moody Blues que grabó ‘Nights in White Satin’

John Lodge, bajista y uno de los cantantes de la banda británica de rock The Moody Blues, ha fallecido a los 82 años, según informó su familia este viernes en un comunicado citado por medios del Reino Unido. La familia describió a Lodge como un “querido esposo, padre, abuelo, suegro y hermano”, y explicó que había sido “arrebatado de manera repentina e inesperada”. El británico, que ha fallecido a los 82 años, se unió a la banda dos años después de su formación y con él el grupo evolucionó del rhythm and blues al rock sinfónico.