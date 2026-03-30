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Muere un hombre de 77 años en un accidente de tractor en una finca Vilamartín de Valdeorras

Muere un hombre de 77 años en un accidente de tractor en una finca Vilamartín de Valdeorras

Un hombre, de setenta y siete años y que responde a las iniciales M.O.P., se encontraba trabajando con su tractor en una finca, en Vilamartín de Valdeorras, cuando tuvo un accidente. Como consecuencia, el conductor perdió la vida. Aunque fue auxiliado en el lugar del siniestro, el personal sanitario no pudo hacer nada por salvarle.

| etiquetas: vilamartin de valdeorras , tractor , accidente
6 0 1 K 67 Tractores
6 comentarios
6 0 1 K 67 Tractores
#3 DotorMaster
El legendario sub |tractores
Nunca dejare de asombrarme por el elevado número de accidentes de tractor que se producen.
1 K 23
#6 MADMax2
#3 Tienen un centro de gravedad muy alto.
0 K 8
#1 MADMax2 *
Puff,,,
lo normal es que no pase nadie por donde se está trabajando con el tractor, y cuando se entera alguien ya es muy tarde.

Y si, esa es una edad muy típica en la gente que queda en el campo
1 K 22
bronco1890 #5 bronco1890
Paisanos de 80 años subidos en tractores de hace 50 años en fincas con pendientes del 30.
pocas cosas pasan
0 K 11
efectogamonal #2 efectogamonal *
Titular alternativo:

Jubilado muere en accidente laboral por estar trabajando con su tractor para seguir cobrando la PAC {0x1f525}
2 K -9
EsUnaPreguntaRetórica #4 EsUnaPreguntaRetórica
#2 Qué poco conoces Galicia :palm:
1 K 25

menéame