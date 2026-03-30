Muere un hombre de 77 años en un accidente de tractor en una finca Vilamartín de Valdeorras

Un hombre, de setenta y siete años y que responde a las iniciales M.O.P., se encontraba trabajando con su tractor en una finca, en Vilamartín de Valdeorras, cuando tuvo un accidente. Como consecuencia, el conductor perdió la vida. Aunque fue auxiliado en el lugar del siniestro, el personal sanitario no pudo hacer nada por salvarle.