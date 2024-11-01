Muere el escritor y periodista Carlos Hernández a los 56 años

El periodista y escritor Carlos Hernández de Miguel ha muerto en Huesca a los 56 años, a causa de una enfermedad. Nacido en Madrid en 1969, Hernández se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) e inició su carrera profesional en Antena 3 Televisión en 1990, como cronista parlamentario en el Congreso de los Diputados. A finales de los años 90 pasó a la sección de internacional y comenzó una labor como corresponsal de guerra, cubriendo conflictos en regiones como Kosovo, Palestina, Afganistán e Irak