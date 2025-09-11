Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables

Fuentes del Gobierno regional remarcaron que la caída de piedras es una posibilidad cierta en una ruta de alta montaña como la del Cares, por lo que calificaron el mortal desprendimiento de "fortuito". Sin embargo, la presencia de un rebaño de cabras en la parte superior de la ruta apunta a la posibilidad de que el desprendimiento hubiese sido causado por estos animales que pastan libremente, lo que ya ha causado numerosas protestas. Hay quien indica que este trayecto debería realizarse portando un casco de montaña para minimizar el impacto por