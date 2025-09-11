edición general
Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables

Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables

Fuentes del Gobierno regional remarcaron que la caída de piedras es una posibilidad cierta en una ruta de alta montaña como la del Cares, por lo que calificaron el mortal desprendimiento de "fortuito". Sin embargo, la presencia de un rebaño de cabras en la parte superior de la ruta apunta a la posibilidad de que el desprendimiento hubiese sido causado por estos animales que pastan libremente, lo que ya ha causado numerosas protestas. Hay quien indica que este trayecto debería realizarse portando un casco de montaña para minimizar el impacto por

17 comentarios
OdaAl #2 OdaAl *
A veces no hay culpables, es una ruta entre montañas, si unas cabras salvajes han provocado un desprendimiento, no veo quién puede ser el culpable responsable...

javibaz #4 javibaz
#2 la piedra tiene muchos números.
OdaAl #10 OdaAl
#4 Y las cabras
#13 juanac
#2 El responsable del "parque", probablemente. Debería tener identificado ese riesgo en sus planes de prevención y haber tomado medidas (poner redes anti desprendimiento, haber obligatorio el uso del casco, señalizar el peligro, etc)
makinavaja #14 makinavaja
#13 La montaña no es un parque de atracciones... hay riesgo, mayor o menor, en cualquier actividad...
pitercio #3 pitercio
Es que es inconcebible que las actividades de riesgo puedan conllevar riesgos ¡Dónde vamos a ir a parar!
#6 Hoypuedeserungrandia
Terminaremos por prohibir al pastor pastorear para que los turistas turisteen con tranquilidad, las vacas en los prados también tienen su peligro y los gorrinos generan mal olor, todo esto y algunas cosas mas , fuera. Nos esta quedando un rural de postal.
#11 capitan.meneito
#6 me estoy imaginando a los ingleses en la ruta del cares xD
baronrampante #9 baronrampante
Con la cantidad de gente que hace esa ruta, el número de incidentes mortales en realidad no está tan mal.
#5 Tecar
Habría que ver quién y cómo le ha vendido la ruta.
Que a lo mejor hay sorpresas.
#8 Jala
Desprendimientos siempre puede haber, pero en la ruta del cares no parece que sea habitual. Que una senderista haya muerto por la caída de una piedra es muy muy mala suerte.
Kantinero #12 Kantinero
Lo mismo tienen suerte y les toca el juez Pelucas y va imputando cabra por cabra....

La culpa es de la gravedad, detengan a la gravedad
silvano.jorge #15 silvano.jorge
Por en cares va tanta gente que es muy habitual...
pablisako #7 pablisako
Es muy difícil que te caiga una piedra, pero va tanta gente a la ruta del Cares que al final pasa.
Después del incendio, es lógico que haya más desprendimientos. Por prudencia se debería haber cerrado hasta la temporada siguiente, pero la presión de ganar dinero en lo que les quedaba de temporada ha podido más.
Esfingo #17 Esfingo
La meteorización y la gravedad.
#1 _571
Me parece lógico. Si conviertes el pais en un parque temático es normal que te exigían condiciones como tal.
#16 Alberto_meneame
A mi me pasó eso mismo haciendo la ruta dels cares. Un rebaño arriba se movió y tiró piedras. En ese caso lo mejor es pegarse a la pared por que es como más vas a evitar que te de alguna.
