Muere a los 96 años Frederick Wiseman, gran leyenda del cine documental

El director de Boston registró con mirada humanista las instituciones sociales contemporáneas y la experiencia humana ordinaria.

