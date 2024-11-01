edición general
8 meneos
12 clics
MTG critica a los malditos mentirosos de la administración Trump en medio de los ataques contra Irán (ENG)

MTG critica a los malditos mentirosos de la administración Trump en medio de los ataques contra Irán (ENG)

«¿La administración Trump realmente preguntó en una encuesta cuántas bajas estaban dispuestos a aceptar los votantes en una guerra con Irán?», publicó Greene en X el sábado. «¿Qué tal CERO, malditos mentirosos enfermos? Votamos por América primero y CERO guerras». Anteriormente, la exlegisladora de Georgia publicó: «¡Esto NO es liberar al pueblo iraní! ¡Esto es asesinar a sus hijos! ¿Qué coño estáis haciendo, locos? ¡Estados Unidos NO APOYA ESTO!».

| etiquetas: marjorie , taylor , green , mentirosos , administración , trump , ataques , irán
7 1 0 K 84 actualidad
sin comentarios
7 1 0 K 84 actualidad

menéame