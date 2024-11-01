Mozilla integra Google Lens para la búsqueda visual en Firefox de escritorio [eng]

Mozilla está introduciendo la búsqueda visual impulsada por Google Lens en Firefox para escritorio, permitiendo a los usuarios hacer clic derecho en las imágenes para búsquedas contextuales en una función opcional que prioriza la privacidad. Esta asociación busca impulsar la participación en medio de las innovaciones de navegadores impulsadas por la IA, aunque plantea preguntas sobre la dependencia de Google y la dinámica competitiva. El lanzamiento por fases invita a la comunidad a dar su opinión.