Podemos bajar el precio de la vivienda hundiendo la demanda en redes sociales, como ya sabréis, pero ahora realmente con la inteligencia artificial es mucho más fácil.

Los turistas y gente que van a donde tu vives tienen cosas que les espanta, que les tira para atrás. Largas colas, demasiados turistas, mal funcionamiento del transporte, mal tiempo, suciedad en espacios públicos y mil historias que cualquier IA te puede decir si le preguntas que le molestan a los turistas.

Con todas estos problemas y fotos de dónde vives puedes decirle a la IA como Gemini que lo permite gratis que genere fotos de donde vives con largas colas, masificación, suciedad, mal tiempo, incluso puedes pedirle que te haga fotos con gente que los turistas no desean ver.

Esto luego lo subes a redes sociales, instagram se usa mucho para buscar, reddit posiciona en la primera página de google y hay miles de comunidades que la IA te puede decir donde difundir. Usando palabras clave para que el que va a ir a donde tu vives lo vea y no venga. Al disminuir la demanda los precios deberían bajar.

Por ejemplo actualmente hay una nevada, si la gente ve que nieva pues se piensa mucho ir por problemas en el transporte.

Esto acompañado de que el resto de usuarios luego buscamos quejas sobre España y luego localmente cada uno que se quejen, posicionamos "lo malo" de donde vivimos, de esta manera ajustamos la oferta a la demanda y buscamos un precio de equilibrio de mercado más bajo. Es el mercado amigo.