El movimiento francés #BloqueemosTodo logrará salir de las redes sociales hasta la calle?

Nació en redes sociales con el lema “Bloquons tout” (Bloqueemos Todo) y sus integrantes llaman a 'paralizar Francia' el próximo 10 de septiembre. El movimiento intriga y es difícil de definir sus contornos. ¿Logrará reunir reivindicaciones diferentes y convertirse en un verdadero movimiento de protesta? Se lo preguntamos a dos especialistas.
Lo que vemos en las conversaciones, especialmente después del apoyo de partidos como La Francia Insumisa (LFI), es que el colectivo reafirma su necesidad de mantener su neutralidad. Para ellos es importante definir la fecha del 10 de septiembre como un momento apartidista que trasciende las divisiones y no se deja instrumentalizar, ni por un partido político, ni por un sindicato, ni por una ideología específica.
LFI es una bazofia comandado por una tipa que, entre otros chanchullos, ha defraudado a la hacienda francesa y que reniega de sus orígenes de izquierda. Lo que se afirma en él no es más que propaganda, denigrando a los que saldrán a las calles el próximo día 10 de septiembre.