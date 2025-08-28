El movimiento francés #BloqueemosTodo logrará salir de las redes sociales hasta la calle?

Nació en redes sociales con el lema “Bloquons tout” (Bloqueemos Todo) y sus integrantes llaman a 'paralizar Francia' el próximo 10 de septiembre. El movimiento intriga y es difícil de definir sus contornos. ¿Logrará reunir reivindicaciones diferentes y convertirse en un verdadero movimiento de protesta? Se lo preguntamos a dos especialistas.