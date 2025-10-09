El motor Teprel-C de vacío de PLD Space cobra vida

Últimamente la empresa española PLD Space está que se sale. La compañía sigue adelante con sus planes de lanzar por primera vez el Miura 5 desde la Guayana Francesa lo antes posible —oficialmente la fecha sigue siendo a finales de año— y hay mucho que hacer. Mientras las piezas del primer cohete orbital fabricado en España siguen tomando forma, PLD Space ha superado un hito fundamental: el primer encendido estático en España de un motor de combustible líquido alimentado mediante una turbobomba.